نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الجزائري يبحثان تطوير العلاقات

ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الجزائري في موسكو، إسماعيل بن عمارة، سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، تم تأكيد استعداد موسكو والجزائر لمزيد من التطوير التدريجي لمجموعة كاملة من العلاقات الروسية الجزائرية الودية تقليديا، وذلك استنادا لإعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة، التي تم التوقيع عليها في موسكو في 15 يونيو من هذا العام".

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بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الاجتماع أولى اهتماما خاصا للحفاظ على حوار سياسي نشط وبناء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: تاس