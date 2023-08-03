جنوب إفريقيا تعلن موقفها من الاجتماع المرتقب في السعودية حول الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا، فينسينت ماغفينيا، عزم بلاده على المشاركة في الاجتماع المرتقب في السعودية حول أوكرانيا انطلاقا من مبدأ اغتنام أي فرصة لحل الأزمة.

وقال ماغفينيا في مؤتمر صحفي إن "جنوب إفريقيا، وفي إطار بعثة حفظ السلام الإفريقية، تبحث عن طرق لحل الأزمة في أوكرانيا بالطرق السلمية. ونحن على دراية أيضا بالمبادرات الأخرى لحل هذا النزاع بالوسائل السلمية".

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وأضاف: "عندما تتم دعوتنا لحضور الاجتماعات التي تتضمن هكذا مبادرات على جدول أعمالها، فإننا نقبل تلك الدعوات"، مشيرا إلى أنه سيتم تمثيل بلاده في ذلك الاجتماع القادم من قبل مستشار للشؤون الأمنية.

وأردف قائلا: "هذا هو الاجتماع الثاني في إطار ما يسمى بمبادرة كوبنهاغن، شاركنا في الاجتماع الأول في العاصمة الدنماركية، ونواصل المشاركة على نفس المستوى".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس، حيث وجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة دون أن تكون روسيا بينها.

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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المحادثات بشأن أوكرانيا ستنعقد يومي 5 و6 أغسطس الجاري في مدينة جدّة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

المصدر: تاس