إفريقيا تدعو للإفراج السريع عن الأسمدة الروسية المحجوزة في موانئ الاتحاد الأوروبي

أكد ممثل رئيس جنوب إفريقيا، فنسنت ماجفينيا، أن إفريقيا تؤيد إلغاء الحظر المفروض على الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية لكي تصل إلى الأسواق العالمية بما فيها أسواق القارة السمراء.

وقال ماجفينيا في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن "دول إفريقيا، بما في ذلك جنوب إفريقيا، مهتمة بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن، لكي يتسنى وصول أكثر من 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المحجوزة في الموانئ الأوروبية إلى السوق العالمية، بما في ذلك إفريقيا".

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وأشار ماجفينيا إلى أن قضية الحاجة لرفع الحظر المفروض على الأسمدة الروسية في موانئ الاتحاد الأوروبي، نوقشت خلال القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت في سان بطرسبورغ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تحدث خلال القمة عن إرسال دفعتين صغيرتين فقط من أصل 262 ألف طن من الأسمدة الروسية المحجوزة في أوروبا إلى ملاوي وكينيا.

المصدر: تاس