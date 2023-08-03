لأول مرة.. طائرة استطلاع سويدية تقترب من حدود روسيا

أجرت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السويدي من نوع "غالف ستريم" طلعة استطلاعية في المجال الجوي الفنلندي، حيث حلقت على امتداد الحدود الروسية.

واستنادا لبيانات منصة "flightradar24" التي تتتبع الحركة الجوية، حلقت الطائرة ذهابا وإيابا فوق بحيرة إيناري في شمال فنلندا، قبل أن تتجه جنوبا وتستمر بالتحليق على امتداد الحدود الروسية، فيما يقع مقرها في مطار بالقرب من لينشوبينغ في جنوب السويد.

ويوضح خبير الطيران الجوي ومعد المدونة المتخصصة، ميكا هالت، أن هذه هي أول رحلة من هذا النوع تنفذها طائرة سويدية، علما بأن رحلات استطلاع سابقة قد أجريت في فنلندا بواسطة طائرات أمريكية.

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وتمتلك القوات الجوية السويدية طائرتي استطلاع من طراز "غالف ستريم"، وهي طائرات رجال أعمال معدلة للقيام بعمليات استطلاع إلكتروني وجمع معلومات من أنظمة الرادار ومصادر الإرسال الأخرى.

وفي 23 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية بدء رحلات المراقبة في المجال الجوي للبلاد بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.

وتمت الرحلة الأولى بالتعاون مع الولايات المتحدة في 23 مارس، والثانية في 4 مايو، حيث امتدت جميع الرحلات على طول الحدود الروسية.

وانضمت فنلندا للناتو في أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة التركية والهنغارية.

المصدر: ريا نوفوستي