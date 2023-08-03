هدم نصب للعسكريين السوفيت والبولنديين في شتشين البولندية

هدمت السلطات البولندية في مدينة شتشين نصبا تذكاريا للجنود السوفيت والبولنديين الذين حرروا البلاد من الاحتلال النازي الألماني.

وقال رئيس معهد الذكرى الوطنية البولندي، بافيل نافروتسكي، إن هذا النصب "موقع للدعاية"، ولذلك "لا مكان له في مدينة شتشين ويجب إزالته"، بحسبه.

وأنشىء النصب المذكور على شكل مسلة عليها مجسم لجنديين، حيث تم نصبه في عام 1962 تخليدا لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم عام 1945 خلال معارك تحرير الأحياء الشرقية من المدينة.

المصدر: RT