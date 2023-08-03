مدفيديف: أكثر من 231 ألف شخص تعاقدوا مع القوات المسلحة الروسية هذا العام

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن أكثر من 231 ألف شخص تعاقدوا مع القوات المسلحة الروسية هذا العام.

وأضاف مدفيديف خلال اجتماع، أنه وفقا "لبيانات وزارة الدفاع الروسية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 3 أغسطس، تم التعاقد مع أكثر من 231 ألف شخص".

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ولفت مدفيديف إلى أن قرارات تنظيمية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية اتخذت في الأشهر الأخيرة، منوها بالقرارات التي تم اتخاذها لتحسين الضمان الاجتماعي للجنود وعائلاتهم بشكل كبير.

المصدر: تاس