تركيا.. مجلس الشورى العسكري الأعلى يجري تعديلات في المناصب العسكرية العليا

ترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في أنقرة موضوع الترفيعات والتعيينات الجديدة في القوات المسلحة التركية.

واتخذ مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، خلال الاجتماع، سلسلة قرارات إدارية تتضمن بعض التعديلات في المناصب العسكرية العليا، كان أبرزها،

-تعيين متين غوراك، كرئيس لهيئة الأركان العامة للجيش التركي،

-تعيين الجنرال سلجوق بيرقدار، رئيسا جديدا للقوات البرية،

-تعيين الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو، قائدا جديدا للقوات الجوية،

-إحالة قائد القوات الجوية التركية، آتيلا غولان، وقائد القوات البرية، موسى آفسيفير، إلى التقاعد.

وقبل انطلاق الاجتماع، زار المشاركون فيه، على رأسهم الرئيس التركي أردوغان، ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وهو تقليد متوارث قبل عقد مثل هذا الاجتماع في تركيا.

وشارك في الاجتماع المذكور أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وهم كل من نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، ووزير العدل، يلماز تونتش، والخارجية، هاكان فيدان، والمالية والخزانة، محمد شيمشيك، والداخلية، علي يرلي قايا، والتعليم، يوسف تيكين، والدفاع، يشار غولير، وقائد القوات البرية المعين مؤقتا كرئيس للأركان، موسى آفسيفير، وقائد القوات البحرية التركية، أرجومانت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية التركية، أتيلا غولان.

المصدر: RT