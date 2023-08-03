سيئول تختبر ملاجئها

أعلنت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية إجراء تدريبات على الحماية من الغارات الجوية، هي الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.

وتستغرق التدريبات 20 دقيقة، حيث من المقرر إجراؤها الساعة 2 ظهرا يوم 23 أغسطس. وستشمل تدريبا على الإخلاء المدني وتقييد حركة المرور في سيناريو مشابه لهجوم غارة جوية.

وستكون هذه أول مناورة للدفاع المدني ضد الغارات الجوية منذ آخرها التي تم إجراؤها في أغسطس 2017.

وعندما تنطلق صفارة التحذير من الغارة الجوية الوهمية في الساعة 2 ظهرا، سيتم تقييد الحركة في الأماكن الخارجية على مستوى البلاد لمدة 15 دقيقة، وسيطلب من الأشخاص الإخلاء إلى أقرب ملجأ إليهم.

ويجب أن تتوقف السيارات التي تتحرك في المناطق التي يتم فيها تقييد حركة المرور، وأن تتوقف على الجانب الأيمن من الطريق تحت إشراف الشرطة.

وسيتم رفع القيود المفروضة على الحركة في الأماكن الخارجية في الساعة 2:15 ظهرا مع صدور تحذير للتنبيه، وسيتم إزالة جميع القيود ويمكن للأشخاص العودة إلى حياتهم المعتادة في الساعة 2:20 ظهرا عند رفع التحذير.

وتأتي التدريبات القادمة وسط تصاعد الحاجة إلى تدريب الناس على حالات الطوارئ.

وقد تعرضت مدينة سيئول لانتقادات واسعة بعد أن أرسلت إنذارا كاذبا للمواطنين يوم 31 مايو، عندما أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس، على الرغم من أن المدينة كانت خارج المنطقة المتضررة من الإطلاق.

وأجرت كوريا الجنوبية تدريبات للدفاع المدني ضد الغارات الجوية في منتصف مايو، لكنها لم تشمل الإخلاء إلى الملاجئ أو فرض قيود على حركة المرور لعامة الناس في ذلك الوقت.

المصدر: "يونهاب"