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مسيرات "توغان" التركية تطير إلى إفريقيا

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أعلنت شركة "إس تي إم" التركية للتكنولوجيات الدفاعية، وصول الدفعة الأولى من مسيراتها "توغان" إلى إحدى الدول الإفريقية.

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وصدرت الشركة أول دفعة من مسيراتها إلى إحدى الدول الإفريقية التي لم تسمّها، فيما تواصل مباحثاتها مع دولة إفريقية أخرى.

وفي أغسطس 2022، دخلت "توغان" مخزون الجيش التركي، وهي مخصصة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، وتتمتع بقدرة على جدولة وظائفها ذاتيا، والتحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها.

وتتميز "توغان" ذات المراوح الأربع، بالقدرة على تقريب الأجسام 30 مرة، وتحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.

وتستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء 45 دقيقة.

المصدر: الأناضول

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