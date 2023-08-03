رئيس "الدوما" الروسي يطالب واشنطن ولندن وباريس بتعويض إفريقيا

طالب رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقتها بالقارة الإفريقية.

ولفت فولودين في منشوره إلى أنه على الأمم المتحدة أن تنظر في مسألة تعويض شعوب القارة الإفريقية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أولا وقبل كل شيء عن الأضرار التي سببتها للقارة هذه الدول.

إقرأ المزيد

وشدد فولودين على أن "لإفريقيا الحق في التصرف بشكل مستقل بثرواتها وتعويضها عن الأضرار التي ألحقها بها المستعمرون".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لفت خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي مؤخرا، إلى أن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

كما أكد أن القارة الإفريقية أصبحت لاعبا متزايد الأهمية على المسرح الدولي، ومركزا جديدا للقوة، وأن دور إفريقيا في المجالين السياسي والاقتصادي "ينمو باطراد"، وهو الأمر الذي يتعين على جميع البلدان أن تأخذه بالاعتبار.

المصدر: RT