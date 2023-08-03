الشرطة الأمريكية عن إطلاق النار في الكونغرس: "بلاغ كاذب"

قال توماس مانجر قائد شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي إنه تم إنهاء حالة الطوارئ إذ لم يتم العثور على مسلح أو تلحظ أي أنشطة مثيرة للاشتباه بالقرب من مباني مكاتب مجلس الشيوخ.

ولفت مانجر في حديث للصحفيين إلى "أننا لم نعثر على أي تأكيد على وجود مطلق نار نشط، ومن المرجح أن هذه المكالمة كانت زائفة"، مبينا أن "إدارة شرطة العاصمة تلقت مكالمة بشأن إطلاق نار نشط في مبنى مكتب مجلس الشيوخ في الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي".

وأفاد بأن المكالمة أُحيلت إلى شرطة الكابيتول، وقد استجاب عناصرها خلال "ثوان"، مضيفا: "حتى الآن، لا شيء. لم نعثر على شيء يثير القلق.. لم يسمع أحد طلقات نارية، ولم ير أحد شيئا، كما أنه لا ضحايا".

وقال إن المكالمة الهاتفية الأصلية حذرت من أن "رجلا من أصول إسبانية يرتدي دروعا واقية من الرصاص يقوم بإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا معلومات أخرى، ولا يوجد تأكيد على ذلك".

يذكر أن مجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم. لكن يوجد عدد مخفض من الموظفين في مكاتب الكونغرس. كما يوجد عادة عشرات العاملين في المطاعم والمقاهي والنقاط الأمنية في مباني مجلس الشيوخ بالإضافة إلى عمال الصيانة والسائحين من زوار الكابيتول.

المصدر: nbc news