آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /03.08.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على جبهة دونباس، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
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