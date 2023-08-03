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لأول مرة.. قوات روسية وسورية تجري مناورات ليلية في محافظة حماة (فيديو)

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لأول مرة.. قوات روسية وسورية تجري مناورات ليلية في محافظة حماة (فيديو)
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لأول مناورات ليلية أجرتها قوات روسية سورية مشتركة في محافظة حماة غربي سوريا، تدربت فيها القوات المشاركة على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات "Su-35" "Su-24" الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف حساسة للزمر الإرهابية المفترضة في المحافظة.

كما دمرت مروحيات "Ka-52" البحرية الروسية عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.

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كما شملت المناورات إنزالا نفذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات Arbalet-2 الروسية من مروحيات "Mi-8AMTSh".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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