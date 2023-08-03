لولا دا سيلفا: المجتمع الدولي يجب أن يساعد البرازيل على حماية غابة الأمازون

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على وجوب أن يساعده المجتمع الدولي في الحفاظ على غابة الأمازون.

وقال لولا، خلال لقاء في برازيليا مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية يوم الأربعاء: "نحن ندرك مسؤوليّتنا في وجوب إقناع العالم بأن الاستثمار في الغابة هو استثمار مربح".

وردا على سؤال حول أهمية التنمية المستدامة لهذه المنطقة، صرح لولا بأنه "يجب على العالم مساعدتهم في الحفاظ على الأمازون وتطويرها".

وجدد لولا التذكير بأن حكومته ستكون "صارمة جدا" في مكافحة إزالة الغابات.

وجاء موقف الرئيس البرازيلي قبل أقل من أسبوع من قمّة في بيليم (شمال البرازيل) للدول التي تقع ضمن أراضيها أكبر غابة إستوائيّة في الكوكب.

وللمرة الأولى منذ 2009 يجتمع الأسبوع المقبل ممثلون للدول الثماني الأعضاء في "منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون" (إيه سي تي أو) لمناقشة سياسات حماية الغابة الإستوائية.

المصدر: أ ف ب