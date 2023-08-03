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"واشنطن بوست": أوباما حذر بايدن من قبضة ترامب الحديدية

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AFP
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حذر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في نهاية يونيو من الموقف القوي للرئيس السابق، دونالد ترامب، كمرشح محتمل للرئاسة الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"واشنطن بوست" إن أوباما أعرب خلال عشاء مع بايدن في البيت الأبيض في يونيو عن مخاوفه، وأشار إلى بعض المزايا السياسية لترامب.

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واعتبر أوباما أن مزايا ترامب تتمثل في وجود عدد كبير من المؤيدين المخلصين ونظام إعلامي محافظ مخلص.

وأشار إلى أن موقف ترامب، الذي يتمتع بقبضة حديدية، أقوى بكثير مما يُعتقد عموما في الحزب الديمقراطي.

ووعد أوباما بفعل كل ما في وسعه للفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قبل بحماس وعد الرئيس الأسبق، حيث يُعتبر أوباما النجم اللامع في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

 

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