أكد الصحفي بيتر تشانغ في صحيفة South China Morning Post أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة والتقييم غير الدقيق للصين يحكمان على أمريكا بالتدمير الذاتي.

وقال تشانغ: "تهدد الحرب الثقافية السياسية بتمزيق الولايات المتحدة من الداخل. أصبحت أمريكا في قبضة مزيج سام من الكراهية والخوف. وفقدانها احترام المواطنين يتسبب في انزلاق ديمقراطية كانت عظيمة في السابق إلى هاوية الحرب الأهلية".

إقرأ المزيد

وتابع: "عدم القدرة على معاملة الصين كشريك متكافئ يدفع المنافسة الشديدة بين القوى العظمى أقرب إلى حافة حرب ساخنة".

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية العام المقبل ستؤدي إلى إشعال بيئة تنافسية خطيرة بالفعل بين واشنطن وبكين. العداوة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ورغبتهما في "التفوق على بعضهما البعض في المواجهة مع الصين"، سيؤدي إلى تنافس طائش.

المصدر: نوفوستي