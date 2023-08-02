لم تعجبه البيتزا.. أمريكي يطالب سلسلة مطاعم في نيويورك بتعويض يتجاوز 5 ملايين دولار (صور)

رفع رجل في نيويورك دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تاكو بل" مطالبا بتعويض تتجاوز قيمتة 5 ملايين دولار لاستيائه من كمية اللحم والفاصوليا في شطيرة بيتزا مكسيكية اشتراها من أحد الفروع.

وقال صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نص الدعوى القضائية المدنية التي رفعت أمام مكتب المدعي العام الفيديرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، إن "فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولار في سبتمبر الماضي لو كان يعرف أن البيتزا التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج".

وأرفق المدعي المدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها السلسلة.

كما أودع في شكواه صورا عن البيتزا الفعلية التي تناولها في أحد مطاعم "تاكو بل" في نيويورك.

ويسعى سيراغوزا للحصول على ما يزيد عن 5 ملايين دولار من السلسلة بسبب انتهاكات للقانون الذي "يحظر الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة".

وبالإضافة إلى تعويض الأشخاص الذين اشتروا المنتجات، تطالب الدعوى أيضا من "تاكو بيل" تقديم إعلانات مصححة

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأت ممثل "تاكو بيل" لم يرد على طلب للتعليق.

Taco Bell faces a lawsuit over alleged false advertising.



Plaintiff Frank Siragusa claims that these items contain only half as much beef and bean filling as advertised, seeking at least $5 million for customers who bought them in NY state over the past 3 years.#TacoTuesdaypic.twitter.com/WGET0yKPtN — BoreCure (@CureBore) August 1, 2023

¿Cuántas veces te han dado una hamburguesa flaca o un taco sin relleno? El estadunidense Frank Siragusa demandó a Taco Bell por 5 millones de dólares. Dice que la fotos de la “mexican pizza” tienen mucho más carne y queso de lo que le dieron por $5.49. pic.twitter.com/hnGAcytgpb — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) August 2, 2023

Please let Frank Siragusa vs. Taco Bell go to trial. Please. https://t.co/7EI89eyQ52pic.twitter.com/H92JtxEx53 — Bill Grueskin (@BGrueskin) July 31, 2023

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية