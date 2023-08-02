فرنسا متخوفة من سيطرة الولايات المتحدة على صناعة مفاعلاتها النووية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن فرنسا تدرس خيارات إبقاء الشركة الفرنسية لتوريد المعدات النووية Velan SAS بعيدا عن قبضة الولايات المتحدة.

وتستكشف فرنسا طرقا لمنع شركة Velan SAS، المورد الفرنسي لمكونات المفاعلات النووية، من الوقوع في قبضة الولايات المتحدة، في مسعى منها لحماية صناعتها الاستراتيجية.

وتخطط شركة Flowserve الأمريكية للاستحواذ على شركة Velan SAS في إطار صفقة بقيمة 247 مليون دولار، حيث كان يفترض إتمامها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لكنها تأجلت.

وتتولى شركة Velan Inc التي تتخذ من كندا مقرا لها، توفير قطع الغيار للمحطة النووية الفرنسية "كهرباء فرنسا" (Éelectricité de France)، التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم.

وبحسب المصادر نفسها فإن "باريس إما أنها تمنع إتمام عملية الشراء، أو أنها تفرض قيودا صعبة"، مشيرة إلى أن قرارا في هذا الشأن من المفترض أن يصدر قريبا.

إقرأ المزيد

وتشير الوكالة إلى أن عددا من النواب الفرنسيين أعربوا عن قلقهم من نتائج صفقة الاستحواذ المذكورة على فرنسا.

وقالت السناتور ماري نويل لينمان للوكالة: "إذا سيطرت الولايات المتحدة على مصنع لمكونات المفاعلات النووية، فسيكون بإمكانها منع تصدير المفاعلات النووية الفرنسية للصين".

المصدر: ريا نوفوستي.