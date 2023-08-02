الأمن المولدوفي يفتش مكتب حزب "النهضة" المعارض

أجرت الفرق التابعة للمركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا عمليات تفتيش في مكتب حزب النهضة "فوزروجدينيه" المشارك في احتجاجات المعارضة.

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وأفادت المتحدثة باسم مركز مكافحة الفساد، إينا فولوتشوك، للقناة TV-8 التلفزيونية: "نجري التحقيقات في إطار قضية فساد وغسيل الأموال"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وتعهدت بتقديم تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ويشارك حزب النهضة " فوزروجدينيه" في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ينظمها حزب "شور"، الذي حظرته المحكمة الدستورية في مولدوفا في 19 يونيو، الذي أعربت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عن ارتياحها بهذا القرار وتعهدت بمراقبة تنفيذه.

واتهم قادة الحرب في وقت سابق بتلقي تمويل غير قانوني وانتهاكات أخرى، كما يخضع زعيم حزب الاشتراكيين في جمهورية مولدوفا ورئيسها السابق، إيغور دودون، للتحقيق، وتعتقد المعارضة أن الرئيسة مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الحاكم يقفان وراء هذه الاعتقالات.

المصدر: RT