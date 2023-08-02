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البنك الدولي يعلق تمويل عملياته في النيجر

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البنك الدولي يعلق تمويل عملياته في النيجر
AFP BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن البنك الدولي تعليق تخصيص الأموال لتمويل جميع عملياته في النيجر، باستثناء البرامج في القطاع الخاص، وذلك على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقال البنك في بيان: "نحن قلقون بشأن محاولات الإطاحة بحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا. وردا على ذلك، أوقف البنك الدولي تخصيص الأموال لجميع العمليات حتى إشعار آخر، باستثناء شراكات القطاع الخاص التي ستستمر بحذر".

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وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات دولية فرضت على نيامي، بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس محمد بازوم.

وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر تجول، بعد أن حاصر أفراد الحرس الرئاسي قصر رئيس البلاد في العاصمة نيامي. 

المصدر: تاس

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