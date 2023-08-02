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وزيرة الخزانة الأمريكية ترد على خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لبلادها

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وزيرة الخزانة الأمريكية ترد على خفض وكالة
AFP
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن خفض "فيتش" التصنيف الائتماني لبلادها "غير مبرر على الإطلاق"، منددة بالخطوة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.

وقالت يلين ذلك اليوم الأربعاء، حيث شدّدت في كلمة ألقتها في فيرجينيا على أن "قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة"، مجدّدة اعتراضها على الخطوة.

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وخفضت وكالة "فيتش" يوم أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة فضلا عن تزايد عبء الدين العام.

وخفضت "فيتش" تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى "إيه إيه +" (+AA) من "إيه إيه إيه" (AAA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المصدر: أ ف ب + وكالات

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