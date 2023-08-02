البرازيل.. مقتل 9 أشخاص على الأقل في عملية للشرطة بريو دي جانيرو

نفذت الشرطة البرازيلية عملية أمنية اليوم الأربعاء، قتل خلالها 9 أشخاص على الأقل في الأحياء الفقيرة بريو دي جانيرو، وذلك في مهمة لمكافحة تهريب المخدرات.

وبدأ إطلاق النار فجرا في مجمع بينها بريو دي جانيرو، وهو عبارة عن مجموعة من الأحياء الفقيرة الواقعة شمال المدينة بالقرب من المطار الدولي.

وأوضحت الشرطة العسكرية في بيان أن العملية التي لا تزال مستمرة "تهدف إلى تحديد مكان عناصر الشبكات الإجرامية واعتقالهم بعد تلقي معلومات عن انعقاد اجتماع لزعمائها في المنطقة".

وذكر مصدر في الشرطة أن الوحدات الأمنية تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل 9 أشخاص بينهم زعيما عصابات، كما أصيب اثنان من المشتبه بهم بجروح.

وصرح المصدر نفسه بأن شرطيا أصيب بجروح وهو يرقد حاليا فى المستشفى، ووضعه "مستقر"، كما أفاد بأن قوات الأمن ضبطت سبع بنادق هجومية وقنابل يدوية وذخائر.

وقتل ما لا يقل عن 33 شخصا في عمليات أخرى للشرطة في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية خلال الأيام الخمسة الماضية، 14 منهم في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) و19 في ولاية باهيا (شمال شرق).

المصدر: أ ف ب