بيلاروس تدعو بولندا إلى عدم تصعيد الوضع باتهامات انتهاك الحدود

دعت وزارة الخارجية البيلاروسية بولندا إلى عدم تصعيد الوضع من خلال اتهام مينسك بانتهاك الحدود من قبل مروحيات عسكرية، وعدم استغلاله لعسكرة المنطقة الحدودية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت دعوة القائم بالأعمال البولندي في بيلاروس، مارتن فويتشوفسكي، إلى مبنى الخارجية.

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وقالت: "تم إعلام الدبلوماسي البولندي بأن التصريحات المتسرعة للمسؤولين البولنديين بشأن انتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للمجال الجوي لبولندا في 1 أغسطس، لم تؤكدها نتائج الفحص الشامل الذي أجراه الجانب البيلاروسي. وكدليل، عرضت على الدبلوماسي بيانات مراقبة موضوعية للرحلة، أظهرت مسار المروحيتين".

ودعت وزارة الخارجية البيلاروسية "الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الوضع، وعدم استغلاله لعسكرة المنطقة الحدودية".

وأضافت: "شددنا على أن تهدئة الوضع الصعب في العلاقات الثنائية لا يمكن تحقيقها، إلا في إطار الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل".

المصدر: نوفوستي