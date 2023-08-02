بعد زواج دام 18 عاما.. رئيس الوزراء الكندي يعلن انفصاله عن زوجته صوفي (صور)

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أنه وزوجته صوفي غريغوار قررا الانفصال بعد زواج دام 18 عاما.

وتزوج ترودو الذي أصبح رئيس وزراء عام 2015، من صوفي في 2005، حيث رزقا بثلاثة أبناء.

وقال ترودو في بيان عبر "إنستغرام" إن قرارهما بالانفصال جاء بعد نقاشات عديدة، صعبة وهادفة.

وأضاف: "نظل أسرة مقربة من بعضها البعض، نكن حبا واحتراما عميقين لبعضنا البعض، ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناءه من أجل رفاهية أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا وخصوصيتهم".

@justinpjtrudeau

@justinpjtrudeau

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، فإن ترودو وغريغوار ترودو، وقعا اتفاقية فصل قانونية.

وقال مكتب ترودو: "لقد عملا لضمان اتخاذ الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما بالانفصال، وسيواصلان القيام بذلك للمضي قدما".

وأضاف أنه رغم أنهما وقعا اتفاق انفصال، إلا أنهما سيظهران سويا للعامة.

وغريغوار هي مقدمة برامج تلفزيونية سابقة، تزوجت في عام 2005 من جاستن ترودو، وكان لها حضور بارز طوال حياته السياسية، كما أصبحت شخصية عامة مدافعة عن قضايا خيرية واجتماعية عدة.

Globallookpress

Globallookpress

Globallookpress

المصدر: وكالات + وسائل إعلام كندية