قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، إن القوات الأوكرانية ارتكبت أخطاء فادحة بإصرارها على اختراق خطوط الدفاعات الروسية في الجنوب.

وقال المستشار السابق عبر قناته "ستريت كولز" على "يوتيوب" إن "بوتين وجنرالاته لم يتوقعوا أن غباء الأوكرانيين سيصل لدرجة شن هجمات مضادة لا نهاية لها، على تحصيناتهم في الجنوب، لكن هذا حدث فعلا".

ووفقا للعسكري السابق، ارتكبت القوات الأوكرانية أخطاء تكتيكية وتكبدت خسائر فادحة نتيجة لذلك، ففي الشهر الماضي وحده، خسر الجيش الأوكراني في المعارك قرابة ثلاثين ألف جندي.

وفي 4 يونيو، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بشن هجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث دفعت بوحدات قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية.

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وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل محاولات العدو التي كانت تهدف للاستيلاء على مناطق روسية، حيث أوقف تقدم قواته وأعيدت إلى مواقعها الأصلية، كما أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على "مجرد التفاوض".

من جهته، أكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، شريطة مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.

المصدر: ريا نوفوستي