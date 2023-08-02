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زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة مهمة لأوكرانيا

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زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة مهمة لأوكرانيا
Globallookpress President Of Ukraine Office
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين اليوم، أن الأشهر الستة المقبلة ستكون مهمة لكييف على خلفية "موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة".

وقال زيلينسكي: "اليوم لدينا اجتماع خاص، ويمكن القول إنه اجتماع طارئ. الآن، الأشهر الستة القادمة هي الأكثر أهمية. بعد شهر سيبدأ موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة. يجب أن تصبح مؤيدة لأوكرانيا، مثل المواسم السياسية السابقة. هناك وقت للاستعداد".

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وأشار زيلينسكي إلى أن الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر ستكون "فترة قرارات مسؤولة لكل من أوكرانيا وأوروبا بأسرها".

وأكد المصدر نفسه على ضرورة تعزيز العمل على تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية، فضلا عن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" والتعاون مع الشركاء للحصول على الأسلحة والضمانات الأمنية، إلى جانب المساعدة في "استعادة" اقتصاد البلد.

المصدر: نوفوستي

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