أصدقاؤه صوروا الاعتداء.. فتاة بريطانية تتهم إسرائيليا باغتصابها "بوحشية" في أثينا

أودعت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 21 عاما شكوى لدى الشرطة اليونانية، حيث تتهم فيها إسرائيليا باغتصابها بعد مقابلته في ملهى ليلي في أثينا.

وأفادت الفتاة بأنها تعرضت للهجوم في منزل المتهم في الساعات الأولى من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعد قضاء ليلة في منطقة كيراميكوس.

وأخبرت الشاكية الشرطة أن 3 أصدقاء للإسرائيلي قاموا بتصويرها بهواتفهم المحمولة أثناء الاعتداء الجنسي.

وقالت الفتاة التي احتفلت مع صديقها من البرتغال قبل الحادثة للمجموعة إنها ستغادر، لكن المتهم رفض وقف ذلك وقام باغتصابها.

وذكرت أنها تمكنت من الفرار بعد صراع، وأبلغت الشرطة بالحادث، فيما تم رفع دعوى ضد الإسرائيلي بتهمة الاغتصاب.

ووفقا لقناة "ANT1 News" اليونانية، أفادت الشابة في دعواها بأن المتهم أخذها من صيدلية في ليندوس بجنوب جزيرة رودوس، إلى فندق في بيفكوس بالمدينة الرئيسية في الجزيرة.

وتدعي الفتاة أن المعني أجبرها على ممارسة الجنس معه من خلال تهديدها بالتعنيف الجسدي.

وأفادت القناة اليونانية بأن الشرطة طلبت من الطبيب الشرعي إجراء تقييم في ادعاءات الضحية، مشيرة إلى أنها سلمت الملابس التي كانت ترتديها ليلة الواقعة، فيما ورد أنها أرسلت إلى مديرية التحقيقات الجنائية اليونانية لاختبار الحمض النووي.

وأوضحت وسائل إعلام يونانية أن أمرا صدر لإحالة الفتاة إلى الطبيب الشرعي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الشكوى بالاغتصاب.

المصدر: "ديلي ميل" البريطانية