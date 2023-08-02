صحيفة بريطانية: ضياع بندقية "SA80" خلال تدريب جنود أوكرانيين في حديقة دارتمور الوطنية

ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن جنود مشاة البحرية الملكية أضاعوا بندقية من طراز SA80 المعتمدة لدى الجيش البريطاني، خلال تدريب جنود أوكرانيين في حديقة دارتمور الوطنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت نهاية يوليو المنصرم، خلال التدريبات في الحديقة الواقعة بمدينة ديفون جنوبي غرب البلاد، حيث أوضحت أن الشرطة المحلية أحيطت علما بالحادثة.

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وقال مصدر للصحيفة إن "ضياع السلاح يعتبر واحدة من أسوأ التجارب في حياة الجندي أو مشاة البحرية. وفي أسوأ الأحوال، يمكن لها أن تقع في أيدي المجرمين، حتى أنه من الممكن رصدها من قبل المتنزهين أو حتى الأطفال أثناء التجوال في أحضان الطبيعة".

وكتبت صحيفة "صنداي إكسبريس" في نهاية يوليو المنصرم، أن مقاتلين من لواء القوات الخاصة الثالث في مشاة البحرية الملكية البريطانية، كانوا يقومون بتدريب حوالي 2000 جندي من قوات كييف.

المصدر: The Sun