تركيا.. هيئة مراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني تحقق في إلغاء عرض مسلسل "أتاتورك" على "ديزني +"

قال رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، أبوبكر شاهين، إن الهيئة فتحت تحقيقا في مزاعم عن إلغاء منصة "ديزني +" الرقمية بث مسلسل "أتاتورك".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأرمن الأمريكيين ضغطوا لإلغاء عرض المسلسل على أساس أن أتاتورك، "كان على صلة بالقتل الجماعي للأرمن في عام 1915، عندما كان ضابطا في الجيش العثماني".

وكتب شاهين على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن المجلس قرر فتح التحقيق "بناء على المعلومات العامة بأن "ديزني +" قررت عدم بث المسلسل".

وقاد أتاتورك الكفاح التركي من أجل الاستقلال في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، حيث أصبح أول رئيس للبلاد، كما يعتبر شخصية ذات احترام كبير في تركيا، فيما تعد إهانة ذكراه جريمة جنائية.

وأعلنت "ديزني +"، الشهر الماضي، عن بث مسلسل "أتاتورك" في الذكرى المئوية للجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر.

ونشرت اللجنة الأرمينية الأمريكية يوم الاثنين، تغريدة على "تويتر"، شكرت فيها من دعموا حملتها ضد ما قالت إنه "تمجيد" من "ديزني" لأتاتورك، وزعمت أن عرض المسلسل تم إلغاؤه.

المصدر: أ ب