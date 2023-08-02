مستشار رئاسي أوكراني سابق يطالب زيلينسكي بوقف النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني السابق، أوليغ سوسكين، إن فلاديمير زيلينسكي يجب أن يبدأ محادثات سلام مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب فشل هجوم كييف المضاد.

ودعا سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، زيلينسكي عبر قناته على "يوتيوب" إلى وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بوتين.

وأكد سوسكين أن الجيش الأوكراني يتكبد في الوقت الراهن خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، كما أخفق في تحقيق أي تقدم في الهجوم المضاد، موضحا أن أسلحة الناتو غير كافية لشن هجمات جديدة.

وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية في 4 يونيو بشن هجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث دفعت بوحدات قتالية دربها الناتو وسلحت بمعدات غربية.

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من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل محاولات العدو للاستيلاء على المناطق الروسية، حيث تم وقف تقدم قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

وأعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي.

وأكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، شريطة مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.

المصدر: ريا نوفوستي