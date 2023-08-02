مدفيديف يسخر مما يجري في الولايات المتحدة واتهامات ترامب: "لم يعد المرشحون يقتلون"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ساخرا على التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة عبر السنين في مجال السياسة الداخلية.

وقال مدفيديف إن مرشحي الرئاسة الأمريكيين لم يعودوا يقتلون كما في السابق، وإنما أصبح الأمر يقتصر على متابعتهم قضائيا.

وكتب مدفيديف في "تويتر": "في السابق، كان المرشحون الرئاسيون غير المرغوب فيهم في الولايات المتحدة يقتلون ببساطة. أما الآن، فباتت تُرفع ضدهم دعاوى جنائية ويتم توجيه التهم لهم. حسنا، التقدم واضح".

ويأتي تصريح مدفيديف، على الأرجح، كإشارة إلى التهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي رشح نفسه للانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث وجهت له 37 تهمة تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة وإصدار بيانات كاذبة ومحاولة منع الموافقة على نتائج الانتخابات في عام 2021.

Before, unwanted presidential candidates in the US would simply get killed. Now, criminal cases are initiated against them, and they get indicted. Well, progress is evident… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 2, 2023

المصدر: نوفوستي