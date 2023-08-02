قال السياسي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إن وسائل الإعلام الغربية وصفت أوكرانيا قبل سنوات بأنها معقل للفساد وللميول الجنسية تجاه الأطفال، لكنها باتت الآن تروج لرواية مختلفة.

وفي تغريدة على تويتر أضاف أسيلينو، الذي يتزعم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي: "هذا بعض ما كتبته وسائل الإعلام قبل أربع سنوات: في عام 2019، وصفت قناة Arte أوكرانيا بأنها الدولة الأكثر فسادا في العالم ووصفتها بالمركز العالمي للاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب الأطفال، وشددت على أن كل ذلك يجري تحت حماية القيادة العليا هناك. في عام 2022، تقول وسائل الإعلام لنا إن أوكرانيا باتت معقلا للقيم الغربية ضد روسيا".

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وأعرب القراء عن تأييدهم لما قاله السياسي الفرنسي.

على سبيل المثال كتب المستخدم BEAUVOIS: "منذ بداية النزاع، تم تذكيرنا بذلك. لكن الاتحاد الأوروبي وماكرون وآخرين لا يريدون سماع ذلك، ووسائل الإعلام متورطة في ذلك".

وقال Diel Fansi: "هذا يثبت مستوى الانحطاط في الغرب - القاع ليس بعيدا جدا".

وأضاف kmax666: "بالنظر إلى ما يحدث لنا، فإنهم يشتركون في نفس القيم المقززة مثل العديد من النخب الحالية".

المصدر: نوفوستي