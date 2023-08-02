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وفد من "إيكواس" في النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب

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وفد من
AFP
مقر (إيكواس) في أبوجا ، 4 ديسمبر 2022.
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قال مسؤول في "إيكواس" إن وفدا من مجموعة دول غرب إفريقيا زار النيجر اليوم الأربعاء "للتفاوض" مع المجلس العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بالرئيس المنتخب للبلاد محمد بازوم.

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 وقال المسؤول: "كان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يود أن يكون هنا، لكن بينما نتحدث، فإنهم موجودون في النيجر كجزء من وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر للتفاوض".

كلام المسؤول الإفريقي جاء خلال افتتاح المحادثات التي جمعت قادة عسكريين من "إيكواس" حول الأزمة في النيجر، في العاصمة النيجيرية أبوجا.

المصدر: أ ف ب

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