الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار

أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بورود أنباء أولية عن إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش على المشتبه بهم.

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وقال موقع "واينت" العبري إن قوات الجيش الإسرائيلي تحقق في بلاغ عن هجوم إطلاق نار بالقرب من مفترق الحمرا في غور الأردن، وتقوم القوات بمسح المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

ولفت الموقع إلى أنه تم "إطلاق عدة عيارات نارية من سيارة عابرة".

وقالت مراسلتنا إن "أضرارا لحقت بإحدى السيارات جراء إطلاق النار، فيما أصيب مستوطن بحالة هلع".

RT

المصدر: RT