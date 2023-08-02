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الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار

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الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بورود أنباء أولية عن إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش على المشتبه بهم.

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وقال موقع "واينت" العبري إن قوات الجيش الإسرائيلي تحقق في بلاغ عن هجوم إطلاق نار بالقرب من مفترق الحمرا في غور الأردن، وتقوم القوات بمسح المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

ولفت الموقع إلى أنه تم "إطلاق عدة عيارات نارية من سيارة عابرة".

وقالت مراسلتنا إن "أضرارا لحقت بإحدى السيارات جراء إطلاق النار، فيما أصيب مستوطن بحالة هلع".

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار
RT
أضرار في سيارة نتيجة اطلاق نار في الأغوار

المصدر: RT

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