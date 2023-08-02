ريزنيكوف: جيش أوكرانيا استلم أكثر من 30 طرازا من المسيرات الجوية خلال 15 شهرا

قال وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إن وزارته استلمت خلال الـ15 شهرا الأخيرة أكثر من 30 نموذجا من مختلف المسيرات الجوية.

وأضاف: "على مدار 15 شهرا، قامت وزارة الدفاع باستلام واعتماد وتشغيل أكثر من 30 نموذجا من الطائرات بدون طيار من مختلف الأنواع –بما في ذلك المخصصة للاستطلاع والاقتحام والانتحارية والتي تستخدم كذخيرة متساقطة . وتم رسميا تخصيص ذخيرة للمسيرات الجوية كفئة منفصلة".

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وأشار ريزنيكوف إلى أنه حتى الآن يتم تجميع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا بشكل رئيسي من مكونات أجنبية، لكن هناك خططا لإنتاج مكوناتها الخاصة.

ومع ذلك، وفقا للوزير، "لا توجد حتى الآن خطط لبناء مصنع بحجم ملعب" في أوكرانيا لهذا الغرض.

في يوليو الماضي، أعلن دينيس شميغال رئيس وزراء نظام كييف أن حكومته خصصت هذا العام حوالي 1.1 مليار دولار لإنتاج الطائرات بدون طيار.

وذكر شميغال أن سلطات كييف ألغت الرسوم الجمركية على استيراد مكونات وقطع غيار الطائرات بدون طيار، ورفعت حصة أرباح الشركات المصنعة لها إلى 25٪".

ووفقا له، تم في الوقت الراهن التوقيع على عقود مع أكثر من 40 شركة أوكرانية تعمل في إنتاج الطائرات بدون طيار وهو ما جعل إنتاج الطائرات بدون طيار ينمو بمقدار عشرة أضعاف.

المصدر: تاس