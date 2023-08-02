اليونان.. اعتقال العشرات على خلفية الحرائق

أفاد وزير أزمة المناخ والحماية المدينة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، بأن السلطات اليونانية احتجزت العام الجاري 117 شخصا على علاقة بنشوب الحرائق، مؤكدا احتمال زيادة الغرامات مئة ضعف.

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وقال كيكيلياس في مقابلة مع قناة "Skai": "منذ 1 يوليو الماضي سجلنا 1470 حريقا. منذ بداية عام 2023 تم احتجاز 117 شخصا على خلفية الحوادث، بما فيها 107 إهمال و10 - عن عمد".

وردا على سؤال صحفي حول احتمال زيادة غرامة التسبب في الحريق عن طريق الإهمال إلى 30 ألف يورو أجاب الوزير: "ستتضاعف الغرامات بمرات عديدة وستصل إلى مستوى الغرامات على إساءة معاملة الحيوانات".

وأوضح: "ستتضاعف بنسبة 10 مرات و20 مرة ومئة مرة، إذا كان ذلك ضروريا. وكانت الغرامات ضد أولئك القلائل الذين قاموا بتعذيب الحيوانات إجراء ناجحا. علينا حماية الكثيرين من القلة التي تعرض حياتنا وممتلكاتنا وبيئتنا للخطر".

وأشار إلى احتمال استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة الأحوال الطارئة في الوقت الحقيقي.

وتابع: "اندلعت أزمة المناخ، لسوء الحظ نواجهها كل يوم، تواجه كل بلدان البحر المتوسط ظروف الطقس القاسية".

المصدر: نوفوستي