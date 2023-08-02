تقرير حكومي بريطاني: الآلاف سيموتون بسبب تخفيض ميزانية المساعدات الخارجية

حذر وزراء بريطانيون من أن آلاف النساء في إفريقيا سيموتون أثناء الحمل والولادة نتيجة التخفيضات في ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية بأن ميزانيتها للبلدان منخفضة الدخل قد تم تخفيضها على المدى القصير لتحقيق هدف الادخار، لكنها ستتضاعف بعد ذلك تقريبا.

وكشف تقييم داخلي أجراه موظفو الخدمة المدنية في وزارة الخارجية، عن تأثير التخفيضات هذا العام في ميزانية المساعدات الخارجية، مبينا أن خفضا بنسبة 76٪ في المساعدات لأفغانستان سيترك بعض النساء والفتيات الأكثر ضعفا في العالم دون خدمات ضرورية.

ولفت إلى أن ما يقرب من 200000 امرأة أخرى سيواجهن أيضا عمليات إجهاض غير آمنة، مشيرا إلى أن نصف مليون امرأة وطفل في اليمن لن يحصلوا على رعاية صحية، وفي جنوب السودان، ستعني التخفيضات في الميزانية الإنسانية أن 27000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لن يعالجوا، منهم 12٪ (3000) يمكن أن يموتوا.

وقدم أندرو ميتشل، وزير التنمية، التقييم إلى لجنة التنمية الدولية كجزء من جهوده لجعل إنفاق المساعدات البريطانية أكثر شفافية، كما كان الحال قبل دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية.

وفي التقييم، تحدد وزارة الخارجية بعض التخفيضات الرئيسية في ميزانية المساعدة الإنمائية الخارجية للوزارة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.

وتم فرض العديد من هذه التخفيضات على وزارة الخارجية بعد أن سمحت وزارة الخزانة لوزارة الداخلية بإنفاق حوالي ربع ميزانية المساعدة لإيواء اللاجئين في بريطانيا.

المصدر: BBC