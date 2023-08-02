طائرة فرنسية تهبط في باريس وعلى متنها 262 شخصا تم إجلاؤهم من النيجر

قال مصدر في مطار رواسي شارل ديغول في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن أول طائرة فرنسية تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من النيجر هبطت في المطار فجر الأربعاء بتوقيت باريس.

وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تقل 262 شخصا.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الثلاثاء، إن "262 شخصا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 330، بينهم عشرات الأطفال".

وأوضحت كاترين كولونا أن "جميع الركاب تقريبا مواطنون".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها بدأت يوم الثلاثاء إجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين من النيجر حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

إقرأ المزيد

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إنه "نظرا للأوضاع في نيامي والعنف الذي وقع ضد سفارتنا وإغلاق المجال الجوي الذي يترك مواطنينا دون إمكانية مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، تستعد فرنسا لإجلاء رعاياها والمواطنين الأوروبيين، الراغبين في مغادرة البلاد، على أن يبدأ هذا الإجلاء يوم الثلاثاء 1 أغسطس".

وكانت سفارة باريس في نيامي أعلنت مؤخرا في رسالة وجهتها إلى المواطنين الفرنسيين أنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يجري الإعداد لعملية إجلاء جوي".

وأضافت أن "عمليات الإجلاء ستتم في فترة زمنية محدودة للغاية".

المصدر: وكالات