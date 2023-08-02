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النيجر تعلن إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع 5 دول

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النيجر تعلن إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع 5 دول
AFP / ORTN - Télé Sahel
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أعلنت سلطات النيجر الجديدة فجر الأربعاء، إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبوركينافاسو.

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وفي الـ 26 من يوليو أعلن عسكريون في النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود.

وقال جيش النيجر خلال كلمة بثها التلفزيون الوطني سابقا، إنه تم عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وأغلقت الحدود وأعلن حظر تجول.

وقبل ذلك أغلق عسكريون من الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

المصدر: أ ف ب

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