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صحيفة: مؤيدو بايدن يتلاعبون برتوش صوره لتجديد شبابه

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صحيفة: مؤيدو بايدن يتلاعبون برتوش صوره لتجديد شبابه
Globallookpress Yuri Gripas - Pool via CNP
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أفاد تقرير لصحيفة "تاون هول" بأن صور الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أنصار الديمقراطيين يتم تعديلها من أجل "تجديد شباب" بايدن.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن هذه الاستراتيجية اليائسة تسلط الضوء على مخاوف الديمقراطيين المتزايدة من عمر بايدن.

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وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة يتم اختبارها على خلفية عدم تصديق ثلثي الناخبين الأمريكيين بأن عمر بايدن سيسمح له بالقيام بمهامه لفترة ولاية ثانية.

وقامت الصحيفة بتحليل الصور التي نشرها مؤيدون ديمقراطيون معروفون واستنتجت أنه يتم ترويج الصور بمساعدة برامج تحرير الصور.

ووجدت أنه يتم استخدام نمط في تحسين مظهر الرئيس الأمريكي حيث يضاف ألوان إلى الصور الأصلية أو يتم تخفيف التجاعيد أو زيادة الابتسامة أو يتم إجراء جميع التعديلات دفعة واحدة.

وأشارت إلى أنه "في كل حالة، يبدو بايدن أكثر شبابا من الأصل".

المصدر: نوفوستي

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