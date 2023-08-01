إيران تعلن عطلة رسمية لعموم البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، إغلاق المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس لمدة يومين على مستوى البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي، إن قرار إغلاق المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس يومي الأربعاء والخميس جاء بعد أن حذرت وزارة الصحة من احتمال زيادة حالات الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

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وشهدت المدن والبلدات في إيران درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة، وشهدت العاصمة طهران 38 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

توقع مكتب الأرصاد الجوية أن تشهد طهران درجات حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

شهدت الأهواز، عاصمة المقاطعة الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد، 50 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

المصدر: ا ب