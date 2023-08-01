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روسيا تستأنف عمل سفاراتها في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو

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روسيا تستأنف عمل سفاراتها في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
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وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قرارا ينص على عودة عمل السفارات الروسية في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وستحدد وزارة الخارجية الروسية عدد الموظفين. وسيتم افتتاح السفارات في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، وفي عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عن ثقته بأن قرار فتح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين.

المصدر: RT

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