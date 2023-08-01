سخرية واسعة من رئيس الوزراء البريطاني بعد حضوره مهرجانا للجعة في لندن (فيديو)

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أصبح مثارا للسخرية في مهرجان للجعة في لندن.

وقال أحد الزائرين بينما كان سوناك يملأ كأسا من الجعة: "رئيس الوزراء، كم هو مثير للسخرية أنك ترفع ضريبة المشروبات الكحولية في اليوم الذي تملأ فيه كأس الجعة".

وانتقد زوار آخرون سوناك على قرار مجلس الوزراء البريطاني، وقالوا للصحفيين إن عددا كبيرا من مصانع الجعة البريطانية قد أغلقت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وهناك توقعات بأن شتاء صعبا أمام بريطانيا، على خلفية التضخم وارتفاع رسوم التدفئة.

المصدر:غازينا. رو