سكرتير مجلس الأمن الأوكراني: لا خطط لدينا في حال موت زيلينسكي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف لا تملك خططا بديلة في حالة وفاة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن النائب الأوكراني نيكولاي كنياجيتسكي، أنه في حالة وفاة زيلينسكي، فإن رسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكراني، سوف يؤدي مهامه. والذي، كما أكدت الصحيفة، لا يحظى بثقة عالية بين المواطنين بما في ذلك المعارضة. ومستوى دعمه أقل من مستوى دعم زيلينسكي.

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وقال دانيلوف لقناة "رادا" التلفزيونية: "كل ما هو مكتوب في هذا المقال هو محض هراء، لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الشائعات أثناء الحرب. الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق. معلومات غير صحيحة على الإطلاق، لا توجد خطط، هناك رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقوم بواجباته. لماذا فعلوا ذلك، من الصعب علي أن أقول، لا يسعنا إلا أن نخمن، لأن هذا ليس بالوضع السهل".

وأضاف دانيلوف أن تصرفات وكلمات كنيازيتسكي تثير العديد من الأسئلة لدى سلطات البلاد.

المصدر: نوفوستي