سلطات محلية: مقتل شخصين جراء القصف الأوكراني على مدينة ياسينوفاتايا
Sputnik SERGEY AVERIN
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أعلنت السلطات المحلية في مدينة ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الأوكراني.
وكتب رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو في حسابه على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "عملية قصف بربرية جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين، وأصيب شخصان آخران بجروح".
وفي وقت سابق كانت سلطات جمهورية دونيتسك قد أعلنت عن تعرض حافلة للقصف بقذائف عنقودية من قبل القوات الأوكرانية، وهي كانت في رحلة من مدينة ماكييفكا إلى ياسينوفاتايا. وأسفر القصف عن تعليق حركة المرور في هذا الطريق.
المصدر: RT + وكالات