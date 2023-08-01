إصابة موظف في هجوم مسلح على القنصلية السويدية في مدينة إزمير التركية

أفادت قناة NTV بأن أحد موظفي القنصلية السويدية أصيب في هجوم مسلح على مبنى القنصلية في مدينة إزمير التركية.

وذكرت القناة أن "مواطنا تركيا يعمل في القنصلية السويدية أصيب في هجوم مسلح على مبنى القنصلية في إزمير".

وقالت السلطات في مدينة إزمير إن المهاجم مواطن يعاني من التخلف العقلي. وتم اعتقاله ومصادرة سلاحه وفتح تحقيق ضده.

وأشارت إلى أن الموظف المصاب في البعثة الدبلوماسية نقل إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي