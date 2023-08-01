خبير أمريكي يعلق على مدى كفاءة التحصينات الروسية في خطوط التماس ويطلق عليها وصفا!

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمر" أن الجيش الروسي نشر الألغام على طول خطوط التماس بطريقة مبتكرة، أسفرت عن هزيمة قوات كييف وتدمير المدرعات الغربية هناك.

وقال الباحث في معهد دراسات السياسة الخارجية في فيلادلفيا، روب لي، للصحيفة، إن "الجيش الروسي عمد إلى زرع حقول الألغام بطرق مبتكرة، ونتيجة لذلك، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة أسفرت عن إبطاء وتيرة الهجوم المضاد".

ووفقا لخبراء غربيين، تعد حقول الألغام الروسية من أصعب العقبات التي تواجه قوات كييف في ساحة المعركة، بالنظر إلى افتقارها للمعدات اللازمة لإزالة حقول الألغام المنتشرة أمام التحصينات الروسية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء غربيين، إلى أنه نتيجة لضعف استعداد قوات كييف أمام التحصينات الروسية القوية، فشلت أوكرانيا في تحقيق أي نجاح فعلي في أرض المعركة منذ ما يزيد عن شهرين.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي