كيربي: واشنطن لا ترى أي تهديدات من "فاغنر" لبولندا وأعضاء "الناتو" الآخرين

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى تهديدات من مجموعة "فاغنر" لبولندا وأعضاء "الناتو" الآخرين.

وقال كيربي: "لسنا على علم بأي تهديد محدد من "فاغنر" ضد بولندا أو أي من حلفائنا في "الناتو"".

وأكد أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

وزعم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن مجموعة من 100 مقاتل من قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، تقدمت إلى منطقة "ممر سوفالكي" الحدودية.

المصدر: نوفوستي