أكد المستشار السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، جيم ريكاردس، أن الولايات المتحدة تريد هدنة في أوكرانيا من أجل تسليح كييف مرة أخرى وضرب روسيا.

وقال الخبير: "واشنطن تريد هدنة في أوكرانيا من أجل وقف الأعمال القتالية والتمركز على خط التماس. وهذا سيمنحهم الفرصة للراحة وإعادة تسليح القوات الأوكرانية".

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وأشار إلى أن روسيا لن توافق على هذه الشروط لأنها تنتصر بثقة في ساحة المعركة.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

المصدر: نوفوستي