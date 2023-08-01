شنقريحة: ذاكرة الشعب الجزائري لا تنسى مواقف الاتحاد السوفيتي وروسيا

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لزيادة وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها لمواجهة التحديات والتهديدات التي يدعمها السلوك الغربي الهدام.

وأشار شنقريحة خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن ذاكرة الشعب الجزائري تحتفظ مدى الحياة بالمكانة التي أخدها الاتحاد السوفيتي عام 1954 خلال الثورة الجزائرية، بالإضافة إلى الفوائد والمساعدات التي قدمتها روسيا، ممثلة بالقوات الروسية للجيش الوطني الجزائري لتعزيز قدراته الدفاعية، وكذلك لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد.

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وأضاف: "نحن في الجزائر نبذل قصارى جهدنا لزيادة وتعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، التي ستسمح لنا بالتغلب على التهديدات المحتملة التي نواجهها، والمخاطر في جميع الظروف وجميع التحديات التي نواجهها في الواقع الحالي في القرن الحادي والعشرين حيث تضع دولتنا في اعتبارها أن كل هذا يدعمه السلوك الغربي الهدام".

ومن جهته أكد شويغو استعداد موسكو للمساعدة بتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية.

المصدر: RT